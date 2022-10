Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Nghệ An ở nước ngoài

Các hoạt động Ngoại giao văn hóa Nghệ An hàng năm tập trung chủ yếu vào quảng bá hình ảnh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác với các tỉnh kết nghĩa các nước bạn. Điều này không những giúp hình ảnh Nghệ An ngày càng được biết đến nhiều hơn mà còn giúp chúng ta ngày càng khẳng định vị thế, tiềm năng của mình; làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hữu nghị, đối tác; tạo được sự tin cậy, thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Điển một số hoạt động nổi bật như: giao lưu văn hóa với tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); tổ chức lễ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; khánh thành Tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Ulianốp đồng thời ra mắt phim giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong Hội nghị Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11; Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại; hay trong các chương trình xúc tiến đầu tư du lịch tại tỉnh nhà cũng như ở nước ngoài, hình ảnh Nghệ An được chú trọng giới thiệu với những gian hàng thể hiện nét đẹp trong cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, con người; trưng bày đặc sản xứ Nghệ,... Đặc biệt, từ khi Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chúng ta đã tích cực có các buổi lưu diễn, giao lưu ở nước ngoài. Hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng có hơn 500 nghìn người sinh sống, làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Cộng đồng người này không chỉ lưu giữ văn hóa Nghệ, mang hình ảnh Nghệ An đến với bạn bè ngoài nước mà còn tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.