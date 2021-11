Girlgroup mới của Starship vừa công bố thành viên đầu tiên đã khiến Knet phải lo ngại về concept: Có khả năng đấu lại các công ty lớn hay không?

- "Nhưng mà nếu muốn kiếm thật nhiều tiền thì đi theo girl crush vẫn hơn chứ, dù sao thì ngành công nghiệp idol hiện nay cũng đang nhắm vào thị trường nước ngoài nhiều hơn cả mà. Đương nhiên là cá nhân tôi vẫn thích concept ngây thơ hơn, nhưng nếu I'VE theo concept girl crush thật thì tôi cũng không có gì bất mãn cả"

- "Theo girl crush sẽ không có cửa đấu lại BLACKPINK và aespa đâu"

- "Sau khi Lovelyz tan rã thì mảng ngây thơ không còn nhóm nào đảm nhận cả (TWICE đi theo hướng sôi nổi Bubblegum pop còn Oh My Girl là idol thần tiên chứ không phải ngây thơ nhé). Nếu đi theo phong cách đó thì với danh tiếng của Jang Wonyoung và Ahn Yujin, không có lý do gì để I'VE không thành công cả"

- "Nhưng visual của Ahn Yujin nếu chỉ theo concept trong sáng thôi thì đáng tiếc lắm..."

- "Starship sẽ tự biết phải làm gì thôi mà"

- "Có khi chỉ là ảnh profile được chụp theo phong cách girl crush thôi, đến khi ra mắt chính thức thì họ sẽ mang đến một hình ảnh khác mà"

- "Thay vì girl crush, nếu đi theo hình ảnh ngây thơ như Lovelyz hoặc concept như IZ*ONE thì sẽ thành công lắm đấy ㅠ"

Theo dự kiến, đội hình girlgroup mới của Starship sẽ bao gồm tổng cộng 6 thành viên. Sau Ahn Yujin, 5 mẩu còn lại của I'VE sẽ lần lượt được công bố ảnh profile chính thức trong những ngày tiếp theo.