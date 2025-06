Paul Pogba đã chính thức gia nhập AS Monaco, đánh dấu sự trở lại của anh với bóng đá sau 18 tháng bị treo giò bắt đầu từ tháng 9 năm 2023 và trở thành cầu thủ tự do. Cựu ngôi sao của Manchester United, Paul Pogba đã bật khóc sau khi ký hợp đồng với AS Monaco, chấm dứt hai năm vắng bóng trên sân cỏ. Giọt nước mắt rơi vào trang giấy của Paul Pogba trong ngày ký hợp đồng với AS Monaco đã nói lên rất nhiều điều.

Pogba, 32 tuổi, lần cuối cùng chơi một trận đấu chính thức cho Juventus là vào tháng 9 năm 2023, ngày bắt đầu lệnh cấm 18 tháng vì hành vi sử dụng doping. Tiền vệ người Pháp này ban đầu bị treo giò 4 năm, sau đó được giảm án còn 18 tháng sau khi kháng cáo, cho phép anh trở lại bóng đá vào tháng 3 năm nay. Tòa án Trọng tài Thể thao chấp nhận lời bào chữa của Pogba là anh "không cố ý" sử dụng doping.

Tháng 11 năm ngoái, Juventus và Pogba đã đồng ý chấm dứt hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Sau tám tháng không có CLB nào, cầu thủ người Pháp cuối cùng đã tìm được một đội bóng mới sau khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Pro League và Major League Soccer. Pogba đã gia nhập AS Monaco theo hợp đồng có thời hạn hai năm và sẽ mặc áo số 8.