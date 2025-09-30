Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 9 người chết: Nhân chứng kể phút sinh tử

“Khi giông lốc ập đến, tôi và vợ hoảng sợ tột độ, chỉ biết nép chặt vào góc nhà. Thường ngày, tôi ngủ ở gian nhà ngoài, nhưng tối qua nghe tin bão nên vào gian trong. Gian này cũng bị tốc mái nhưng may mắn không sập, nhờ vậy vợ chồng tôi thoát nạn. Đến giờ nghĩ lại, tay chân tôi vẫn còn run rẩy. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay nhà cửa tan hoang, vợ chồng tôi lâm cảnh ‘màn trời chiếu đất’, chẳng biết xoay sở ra sao”, ông Khuyênh nghẹn giọng.

Ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi, thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) kể, khi đang nằm thì bất ngờ nghe gió rít mạnh, cửa nhà bị giật liên hồi. Chỉ trong tích tắc, mái ngói bị cuốn phăng, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Quá hoảng sợ, ông vội chạy ra hiên tìm chỗ trú.

“Sau khi mái nhà tốc, cửa bị bung, tôi sợ quá chạy ra hiên quan sát rồi tiếp tục chạy sang nhà con trai phía trước để trú. Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng đến mức tôi nghĩ không biết mình có thoát được không, may mắn là cuối cùng vẫn bình an”, ông Thủ nhớ lại.