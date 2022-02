Giọng hát Hoài Lâm bị nhiều người chê 'phong độ ra đi'

Mới đây, netizen tiếp tục xôn xao trước đoạn clip Hoài Lâm hát karaoke cùng bạn bè tại một buổi tiệc dưới quê. Trong đoạn clip, nam ca sĩ diện trang phục đời thường, gương mặt bầu bĩnh không khác là bao so với hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Trái với những lần trước, đoạn clip hát karaoke này của Hoài Lâm thu hút nhiều sự chú ý và bị chê không thương tiếc.