Giọng hát của Lynk Lee thánh thót hơn sau khi cắt yết hầu

Thời gian gần đây, câu chuyện về hành trình come out của Lynk Lee đang là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên thay vì ủng hộ, đáng buồn thay không ít cư dân mạng lại bình luận tiêu cực về hành trình chuyển giới của Lynk Lee.



Hình ảnh Lynk Lee hậu phẫu thuật yết hầu

Đến giữa tháng 9 vừa qua, Lynk Lee xác nhận đã thực hiện ca phẫu thuật cắt yết hầu. Ngay lúc này, ngoại hình và giọng hát của cô nàng được quan tâm hơn cả. Đến tối ngày 25/9, Lynk Lee đã đăng tải story hát lại ca khúc Không Dám.