Giọng hát của Lynk Lee ra sao sau khi đã cắt bỏ yết hầu?

Không dừng lại ở đó, trên story Instagram mới đây, Lynk Lee đã đăng tải đoạn clip ngân nga câu hát trong ca khúc Yêu Dại Khờ - bản hit của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Đây cũng là dịp hiếm hoi cô khoe giọng hát sau khi cắt yết hầu. Không khó để nhận ra giọng hát của Lynk Lee hiện tại ngọt ngào hơn nhiều so với trước đây. Với câu hát "Dù đã biết yêu người luôn trái ngang", Lynk Lee còn thệ hiện sự hài hước khi tuyên bố: "Nhưng em suy nghĩ lại rồi, trái ngang như thế thì yêu làm gì cho nó khổ ra. Nghỉ cho nó khoẻ".