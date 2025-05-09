Giọng đọc vàng Kim Tiến dẫn lại bản tin Thời sự VTV

Trong chương trình Chuyển động 24h ngày 4/9, NSƯT Thanh Hùng mở đầu với lời dẫn quen thuộc: "Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam". Bà Kim Tiến tiếp lời: "Chương trình Thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây...".

Trở lại nơi làm việc quen thuộc, NSƯT Kim Tiến và bạn dẫn Thanh Hùng bày tỏ sự choáng ngợp với những thiết bị hiện tại, vượt xa thời của họ. NSƯT Thanh Hùng nói ông hồi hộp, xúc động khi đứng giữa trường quay mới. "Khi dẫn truyền hình trực tiếp, yêu cầu đặt ra với phát thanh viên là tập trung, tự tin, phản ứng tốt với trường hợp phát sinh", NSƯT Thanh Hùng nói. Ông khẳng định nhớ truyền hình là nỗi nhớ trọn đời. "Tôi nhớ nhất ở công việc này là đi sớm, về muộn. Gia đình phải thông cảm mới có thể chấp nhận một giờ làm việc như vậy", NSƯT Thanh Hùng chia sẻ.

Theo phát thanh viên Kim Tiến, tính đồng bộ trong ê-kíp sản xuất bản tin trực tiếp rất quan trọng. Mỗi người làm đúng vai trò, trách nhiệm mới tạo nên một tập thể đạt kết quả cao. Bà nhớ những lần đài truyền hình nhập về thiết bị mới. Đó là cơ hội để phát thanh viên tiếp cận với công nghệ hiện đại.