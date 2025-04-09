Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng
04/09/2025 13:50
Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ. Theo một vài hình ảnh có được thì căn hộ nơi BTV Hoài Anh ở không quá hoành tráng nhưng rất dễ khiến người khác thấy thiện cảm. Căn hộ được thiết kế theo tone trắng chủ đạo làm toát lên nét thanh lịch, ngăn nắp. Diện tích căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại thoáng đãng vì mọi đồ đạc đều được bố trí rất hợp lý, gọn gàng.
Phòng khách là nơi nữ MC thích nhất vì đây là gian phòng đón đầy đủ nắng gió từ ngoài ban công vào nên vô cùng mát mẻ, thoải mái. Đối diện cửa sổ là bộ sofa xám đơn giản. Trên tường được BTV Hoài Anh trang trí những bức hình kỉ niệm cả ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường của cô. Phòng khách cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường lui tới để tụ họp trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè.
Với khu vực sử dụng chung, nữ MC Hoài Anh đã dùng tấm vách ngăn trắng giữa phòng khách và nhà bếp - bàn ăn tạo thành 2 khu riêng biệt để trông riêng tư và hiện đại hơn. Đối diện khu bếp là bàn ăn ngăn nắp. Có thể thấy, nhiều khu vực trong nhà đều được Hoài Anh tạo điểm nhấn bằng cách trang trí những bức ảnh kỷ niệm của mình.
Ngoài sắc trắng thì việc tiết giảm nội thất ở mức vừa đủ cũng là bí quyết để nhà của BTV Hoài Anh dễ chịu và trông thiện cảm đến thế. Có thể nói, căn hộ của BTV Hoài Anh là mẫu căn hộ mơ ước của nhiều người trẻ: Trẻ trung, hiện đại, nhẹ nhàng.
Dễ đoán được Hoài Anh là người yêu thích cỏ cây hoa lá. Hoa tươi được bày biện ở khắp nơi trong phòng khách. Cô cũng dành phần ban công để trồng nhiều loại cây khiến ngôi nhà trông mát mẻ, thoáng đãng hơn hẳn.