Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Không gian sống của Hoài Anh lúc nào cũng ngập hoa lá và ánh nắng.

Phòng khách là nơi nữ MC thích nhất vì đây là gian phòng đón đầy đủ nắng gió từ ngoài ban công vào nên vô cùng mát mẻ, thoải mái. Đối diện cửa sổ là bộ sofa xám đơn giản. Trên tường được BTV Hoài Anh trang trí những bức hình kỉ niệm cả ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường của cô. Phòng khách cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường lui tới để tụ họp trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè.

Phòng khách ngập tràn ánh nắng tự nhiên.

Với khu vực sử dụng chung, nữ MC Hoài Anh đã dùng tấm vách ngăn trắng giữa phòng khách và nhà bếp - bàn ăn tạo thành 2 khu riêng biệt để trông riêng tư và hiện đại hơn. Đối diện khu bếp là bàn ăn ngăn nắp. Có thể thấy, nhiều khu vực trong nhà đều được Hoài Anh tạo điểm nhấn bằng cách trang trí những bức ảnh kỷ niệm của mình.

Ở phòng khách cô có trưng một tấm ảnh của mình khi đang dẫn chương trình thời sự. Điều này đủ để thấy Hoài Anh rất yêu quý và tự hào về công việc của mình.

Ngoài sắc trắng thì việc tiết giảm nội thất ở mức vừa đủ cũng là bí quyết để nhà của BTV Hoài Anh dễ chịu và trông thiện cảm đến thế. Có thể nói, căn hộ của BTV Hoài Anh là mẫu căn hộ mơ ước của nhiều người trẻ: Trẻ trung, hiện đại, nhẹ nhàng.

Nội thất trong căn nhà của BTV Hoài Anh đều tinh tế, đơn giản

Dễ đoán được Hoài Anh là người yêu thích cỏ cây hoa lá. Hoa tươi được bày biện ở khắp nơi trong phòng khách. Cô cũng dành phần ban công để trồng nhiều loại cây khiến ngôi nhà trông mát mẻ, thoáng đãng hơn hẳn.