Giọng đọc nữ 'chạm trái tim' tại lễ diễu binh, diễu hành 30/4: Xinh như Hoa hậu, 33 tuổi đã là Thiếu tá

Mỗi ngày, tổ thuyết minh dành 7 tiếng tập luyện. Trong tổ có nhiều anh chị từng đọc thuyết minh tại các lễ diễu binh, diễu hành lớn giúp chị Vũ học hỏi được nhiều điều hay. Từ cách nhấn nhá, rải chữ, sử dụng hơi, cất giọng sao cho thật hào hùng, khí thế,... nữ Thiếu tá được đồng đội hướng dẫn rất chi tiết. Cả đội luyện tập hăng say đến sát ngày diễu binh chính thức để giữ được tông giọng tốt.

Niềm tự hào khôn xiết trên con đường binh nghiệp

Những ngày qua, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, chị Vũ cùng các anh chị em trong tổ rất hào hứng, hạnh phúc khó tả, cảm nhận rõ hòa bình thật đẹp biết bao. Đặc biệt qua những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, nhìn thấy tình cảm nồng nhiệt nhân dân dành cho các chiến sĩ, chị Vũ rất bất ngờ, xúc động và có động lực để cố gắng làm tốt hơn nữa.

Hôm nay, trong không khí tưng bừng mừng 50 năm thống nhất, non sông liền một dải, được sống trong không khí hào hùng của buổi lễ, chị Vũ cùng các đồng đội dường như xúc động hơn, từng câu, từng chữ giàu cảm xúc hơn, thấm đẫm lòng biết ơn, cảm phục sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông đi trước để dân tộc Việt Nam được hưởng những ngày hòa bình, tự do đẹp đẽ như hôm nay, từ đó có thêm động lực để cố gắng học tập, lao động, cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng to đẹp, vươn mình.

Những kỷ niệm về chuyến công tác đặc biệt này sẽ là điều mà Thiếu tá Vũ nhớ mãi không quên.

Lễ diễu binh, diễu hành thành công tốt đẹp, cũng là lúc trong lòng nữ Thiếu tá đan xen nhiều cảm xúc, vừa vui, hạnh phúc, lại có chút bồi hồi, nhớ những ngày anh chị em đồng hành cùng nhau.

Nhiệm vụ lần này sẽ là một trải nghiệm, kỷ niệm đẹp lưu giữ cả đời không thể quên và cũng là niềm tự hào khôn xiết của chị Vũ trên con đường binh nghiệp.