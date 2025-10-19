Giọng ca opera 13 tuổi của Việt Nam hát với dàn nhạc giao hưởng lừng danh Mỹ

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối giai điệu Việt - Mỹ, dàn nhạc danh tiếng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Henry Cheng cùng 45 nhạc công đã mang đến cho khán giả Việt Nam không gian âm nhạc đậm chất giao hưởng.

Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng này, đặc biệt là sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm Maxim Lando, bên cạnh đó là các nghệ sỹ nổi tiếng như Tùng Dương, Mikaela Ayira - giọng ca 17 tuổi - Top 5 The Voice Mỹ, và giọng ca opera 13 tuổi Dương Đức Hải,...

Mặc dù còn rất trẻ, Dương Đức Hải đã thể hiện phong thái đĩnh đạc và bản lĩnh của một nghệ sĩ opera thực thụ. Mamma – ca khúc kinh điển của Ý do Cesare Andrea Bixio sáng tác, Bruno Cherubini viết lời được Dương Đức Hải thể hiện đầy cảm xúc. Cậu giữ trọn nét hồn nhiên, trong trẻo nhưng vẫn chan chứa tình yêu thương tha thiết dành cho mẹ.