Giới văn nghệ sĩ đã chọn “sân khấu của lòng dân”

Tại cuộc họp mặt văn nghệ sĩ diễn ra mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, TP.HCM vừa trải qua những ngày tháng cam go, khốc liệt, đau thương và mất mát do đại dịch Covid-19. Để có được những ngày tết bình yên, nghĩa tình, sẻ chia và an toàn, ngoài sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đồng bào trong và ngoài nước còn có sự góp sức của giới văn nghệ sĩ TP.HCM.