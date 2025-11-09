Giới trẻ Trung Quốc đổ xô phẫu thuật thẩm mỹ để theo đuổi 'vẻ đẹp lý tưởng'

Người trẻ Trung Quốc bị áp lực ngoại hình nên chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ để đổi đời. Ảnh: Today Online

Trong ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu đời, Irene (nhân vật sử dụng tên tiếng Anh) - cô gái 18 tuổi đến từ Sơn Đông - vẫn cảm nhận rõ từng cơn nóng rát và mũi kim khâu dù được gây tê một phần. ''Tôi sợ hãi, nhưng tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ. Chỉ cần đẹp hơn, mọi đau đớn đều xứng đáng'' - cô nhớ lại.

Ba năm trôi qua, Irene vẫn nhớ những đêm mất ngủ trước ngày mổ, cả tháng nằm nhà hồi phục, nhưng chưa từng hối hận. Từ một cô gái từng bị chế giễu vì mắt một mí sụp, kém ''ăn ảnh'', Irene trở nên tự tin hơn nhiều sau ca phẫu thuật trị giá 9.000 nhân dân tệ do gia đình chi trả, dù ban đầu cha mẹ phản đối.

Khác với Irene, Wang - sinh viên Bắc Kinh - tự mình tiết kiệm để phẫu thuật nâng mũi với giá 15.000 nhân dân tệ. Từng bị trêu chọc vì mũi tẹt, anh giấu cha mẹ đến sát ngày mổ và chấp nhận mọi rủi ro. ''Tôi muốn thay đổi và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ'' - Wang chia sẻ.

Theo bác sĩ Guo, không ít phụ huynh ngày nay chủ động đồng hành, thậm chí khuyến khích con em “dao kéo”. Thế hệ trẻ cũng ngày càng quyết đoán, chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội nhưng đôi khi đặt kỳ vọng thiếu thực tế.

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường, ngành công nghiệp thẩm mỹ y tế tại Trung Quốc, bao gồm cả phẫu thuật và các liệu pháp làm đẹp ít xâm lấn, đã đạt gần 300 tỉ nhân dân tệ vào năm 2024, tăng vọt so với con số 65 tỉ vào năm 2015. Dự kiến, ngành này sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn 10% mỗi năm trong vòng 4 năm tới.

Mặc dù nhóm khách hàng chủ yếu vẫn là người từ 26-40 tuổi, nhưng ngày càng nhiều thanh niên tuổi đôi mươi, thậm chí là học sinh trung học đang thúc đẩy sự mở rộng của thị trường này. Nhiều người tìm đến thẩm mỹ như một cách để khắc phục mặc cảm ngoại hình và cải thiện sự tự tin.

Không chỉ có nữ giới, nam giới Trung Quốc cũng chọn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vẻ ngoài. Ảnh: Today Online

''Lượng bệnh nhân trẻ tăng rõ rệt khoảng 10 năm trở lại đây, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè. Gần đây, chúng tôi còn tiếp nhận cả học sinh trung học cơ sở, phổ thông'' - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Guo Xin từ Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ thuộc Viện Khoa học Y học Trung Quốc - cho biết.

Theo ông, các loại phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến được người trẻ lựa chọn gồm cắt mí tạo mắt hai mí, loại bỏ bọng mắt di truyền, nâng sống mũi bằng sụn nhân tạo và tiêm thon mặt.

Một mối lo ngại đáng báo động khác là tình trạng rối loạn hình thể (Body Dysmorphic Disorder - BDD) - khi người trẻ có cái nhìn méo mó về ngoại hình của mình. Bác sĩ tâm lý Xu Gaoyang - từ Bệnh viện Anding (thuộc Đại học Y Bắc Kinh) - cho biết: ''Nếu sự ám ảnh về khuyết điểm không tương xứng với thực tế, đó là dấu hiệu của rối loạn hình thể''.

Không ít người trẻ từng chịu biến chứng từ các thủ thuật ''theo trend (xu hướng)''. Bác sĩ Wang Chengyuan cho biết, mỗi tháng ông tiếp nhận 10-20 ca biến chứng, từ mũi bị hoại tử, đến gương mặt phồng rộp vì tiêm chất làm đầy quá mức.

Tại Hàn Quốc, sinh viên Yang Liu - hiện làm phiên dịch bán thời gian tại một phòng khám da liễu - chia sẻ, có nhiều bệnh nhân Trung Quốc đến làm đẹp theo hình ảnh trên mạng, nhưng lại thất vọng vì kết quả không giống ảnh ''trước - sau''.

Các chuyên gia khuyến nghị người trẻ nên có thời gian ''giữ khoảng lặng'' ít nhất 6 tháng trước khi quyết định "dao kéo". Đối với cha mẹ, cần đối thoại cởi mở để hiểu mục đích thật sự của con cái, đồng thời giúp con nhận thức đầy đủ về rủi ro.

''Thẩm mỹ nên là một hành trình an toàn và có hiểu biết - không phải là phương tiện để chạy theo xu hướng, cũng không phải là liều thuốc cho mọi vấn đề cá nhân" - bác sĩ Xu nhấn mạnh.

Nhật Minh (theo China Daily)