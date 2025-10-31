Giới trẻ trải nghiệm 'thoát khỏi phòng kín' dịp Halloween

Không khí Halloween càng thêm kịch tính khi nhiều bạn trẻ TP.HCM rủ nhau thử sức với Escape Room – trò chơi “thoát khỏi phòng kín” đầy gay cấn. Trong không gian tối, những cú “jumpscare” bất ngờ khiến người chơi vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Escape Room là trò chơi trí tuệ nhập từ nước ngoài, mới xuất hiện ở Việt Nam vài năm gần đây. Trò chơi nhanh chóng thu hút giới trẻ yêu thích thử thách và khám phá bản thân. Escape Room, tạm hiểu là trò “thoát khỏi phòng kín”. Khi tham gia, người chơi cùng đồng đội bị “nhốt” trong một căn phòng chứa đầy manh mối ẩn giấu. Nhiệm vụ của họ là lần lượt giải mã các thử thách để tìm đường thoát ra trước khi hết thời gian. Mỗi căn phòng là một thế giới riêng, có nơi nhẹ nhàng để cùng bạn bè giải đố vui vẻ, có nơi lại khiến tim đập thình thịch vì yếu tố kinh dị và bất ngờ. Từ mở khóa, giải mật mã, đến cơ chế điện tử phức tạp, mọi thử thách đều được sắp xếp theo độ khó tăng dần. Một trong những thử thách thu hút nhất là Ngục Tù. Người chơi bị “giam” trong căn phòng tối, chỉ có cây nến nhỏ soi đường. Từ những chi tiết ẩn trên đồ vật xung quanh, họ phải tự tìm cách mở khóa để thoát thân. Khi trò chơi lên đến cao trào, nhóm người chơi sẽ bị “đồ tể” truy đuổi trong không gian chật hẹp, tạo cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Phần khó nhất trong thử thách là không gian lễ tế thần, nơi hàng loạt manh mối được giấu kín khéo léo. Theo các nhân viên tại khu trò chơi, nhiều nhóm khách tỏ ra cực kỳ nhạy bén, phá giải chuỗi thử thách chỉ trong chưa đầy 30 phút để tự giải thoát mình. Nhân Tâm Quỷ Kế dẫn người chơi qua hai căn phòng trọ sinh viên đầy ký ức và bí ẩn. Từ âm thanh phát ra từ chiếc cassette, tiếng kim giờ trên đồng hồ, đến chìa khóa và những hòm bí mật, người chơi phải vận dụng mọi giác quan cùng khả năng phân tích, phán đoán để vượt qua những thử thách do “bà chủ trọ” đặt ra. Với thử thách Gọi Hồn, người chơi hóa thân thành nhóm người đang nợ nần chồng chất. Trong không gian u tối, “bà Tám” gào thét, rượt đuổi người chơi giữa tiếng trống, tiếng gió, mở ra cao trào kịch tính nhất của trò chơi. “Thú vị nhất là lúc cắm nhang lên lư hương. Cây nhang thứ ba vừa cắm xuống, một hiện tượng tâm linh bất ngờ xảy ra, gợi ý tiếp theo bật ra cùng tiếng nhạc rùng rợn. Ngay từ thử thách đầu tiên, tôi đã thấy phấn khích, chỉ muốn đi tiếp, đi tiếp mãi…”, bạn Gia Long (đứng giữa) chia sẻ. Minh Duy kể, giọng vẫn còn run. “Thoát ra ngoài, cảm giác như được làm mới hoàn toàn. Mình đã hỏi kỹ về cơ chế an toàn – nếu hoảng sợ hay có vấn đề tim mạch, đều có thể được hỗ trợ ngay. Khi chơi, tốt nhất là bỏ lại điện thoại, ví, túi xách… để trải nghiệm trọn vẹn và công bằng hơn.” Chị Nami Nguyễn là người sáng lập Cinemind, đồng thời trực tiếp thiết kế bối cảnh và viết kịch bản, cho biết: "Khi người chơi bắt đầu thử thách, đội ngũ nhân viên âm thầm phối hợp qua bộ đàm để kích hoạt các tình huống bất ngờ như quái vật xuất hiện hay âm thanh lớn vang lên đều tạo cảm giác chân thực và khó đoán. Các phòng chơi không chia theo cấp độ khó, mà mỗi phòng lại mang một kiểu thử thách riêng. Có phòng thiên về yếu tố trực quan, nhập vai và tương tác với nhân vật; có phòng lại đòi hỏi tư duy logic, khả năng suy luận cùng việc vận dụng kiến thức để tìm ra lời giải. ﻿ ﻿ Trong mỗi bối cảnh, nhiều công nghệ bí mật được lắp đặt để mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho người chơi. Các thiết bị này vận hành nhịp nhàng, kết hợp giữa chuyển động vật lý và hiệu ứng âm thanh, tạo nên sức hấp dẫn cả về thị giác lẫn thính giác. Bên cạnh đó, mùi khói hương, tiếng dây xích, cánh cửa gỗ khẽ mở hay hơi thở gấp gáp từ khoảng trống phía sau… đều được sắp đặt tỉ mỉ để kích thích mọi giác quan của người chơi. Khi bước vào thử thách, họ buộc phải vận dụng trọn vẹn sự can đảm, tư duy sinh tồn và khám phá giới hạn chịu đựng của chính mình. Người chơi đến đây phần lớn muốn thử thách giới hạn của bản thân và trải nghiệm cảm giác “chiến thắng chính mình”. Qua mỗi thử thách, họ không chỉ được tái tạo năng lượng, giải toả áp lực mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống.