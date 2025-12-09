Giới thiệu hình ảnh Việt Nam tại Triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu tại khu vực Balkan

Thứ trưởng Bộ Kinh tế và phát triển Hy Lạp thăm gian hàng Việt Nam.

Trong nỗ lực nhằm triển khai công tác ngoại giao kinh tế, đưa hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp Hy Lạp, khu vực Balkan và thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức gian hàng Việt Nam tại Triển lãm thương mại quốc tế Thessaloniki (TIF) lần thứ 89 diễn ra từ ngày 6-14/9 tại thành phố Thessaloniki, Hy Lạp.

Với quy mô hàng đầu tại khu vực Balkan, Triển lãm TIF lần thứ 89 thu hút sự tham dự của hơn 1.100 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp hàng đầu tại Hy Lạp, khu vực Balkan và 19 nước trên thế giới.