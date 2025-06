Giới siêu giàu chuyển kho báu, vàng đổ về Singapore

Cách sân bay Singapore không xa, The Reserve - một trong sáu cơ sở cất giữ vàng - được bao phủ bởi đá mã não và bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Phía sau những cánh cửa thép kiên cố là số vàng và bạc thỏi trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Bên trong là hàng loạt hầm tư nhân và một kho chứa cao chót vót với hàng nghìn két an toàn cao ba tầng.

Ông Gregor Gregersen, người sáng lập The Reserve, cho biết từ đầu năm đến tháng 4/2025, kho kim loại quý này đã nhận được lượng đơn đặt hàng lưu trữ vàng và bạc tăng 88% so với cùng kỳ năm 2024.

The Reserve cũng bán vàng và bạc thỏi, ghi nhận doanh số bán kim loại quý tăng vọt 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên ngoài kho vàng. Ảnh: The Reserve

Theo Gregersen, gửi vàng vật chất vào những khu vực pháp lý an toàn như Singapore đang trở thành xu hướng. 90% các đơn đặt hàng mới đến từ bên ngoài Singapore.