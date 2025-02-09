Giới nhà giàu Dubai tiết lộ 2 kênh đầu tư đang hút tiền

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục nhờ cơn sốt AI, các nhà đầu tư tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thực hiện một chiến lược "giảm thiểu rủi ro" bằng cách chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào vàng và bất động sản.

Với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, vàng một lần nữa trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư UAE. Họ đang tích cực bổ sung kim loại quý này vào danh mục đầu tư nhằm bảo vệ tài sản trước một đợt sụt giảm bất ngờ của thị trường cổ phiếu.

Mặc dù trải qua một đợt biến động ngắn hạn, nhưng trong 6 tháng, giá vàng đã tăng hơn 400 USD. Với mức giá hiện tại khoảng 3.500 USD/ounce, nhiều nhà đầu tư cảm thấy vẫn còn cơ hội để tham gia và kiếm lời trong tương lai.