Giới nghệ sĩ tức giận sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol

Nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự bức xúc về tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol đêm 3/12. Ngành giải trí xứ Hàn bị ảnh hưởng nhiều sau tuyên bố khẩn cấp. Tuyên bố đột ngột về thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gây chấn động khắp ngành giải trí, làm gián đoạn lịch trình và khiến nhiều nhân vật nổi tiếng lên tiếng chỉ trích gay gắt trong bối cảnh Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có, The Korea Times viết.

Bộ phim 12.12: The Day, mô tả cuộc đảo chính quân sự năm 1979 của Tổng thống Chun Doo Hwan, xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nhiều người kêu gọi phát hành lại bộ phim. Ảnh: Plus M Entertainment. Phát thanh viên Heo Ji Woong đã đăng hình ảnh màu đen lên mạng xã hội ngay sau thông báo đêm 3/12: "Tôi không thể chịu đựng được nữa". Diễn viên Kim Ji Woo chia sẻ ảnh chụp màn hình bản tin, kèm dòng than thở, "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống để trải nghiệm thiết quân luật. Nhìn cảnh binh lính chặn Quốc hội, đây là chuyện gì vậy?". Ca sĩ Kim Chang Yeol để lại bình luận: "Thiết quân luật ư? Càng giống lời nói vô căn cứ hơn". Tuyên bố này đã làm gián đoạn lịch trình của ngành giải trí, khi một số nghệ sĩ buộc phải hủy hoặc thay đổi lịch biểu diễn. Ca sĩ Lee Seung Hwan ban đầu thông báo hủy buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra ngày 4 và 5/12. Tuy nhiên, sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, Seung Hwang đã có cập nhật mới: "Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn và hứa sẽ có buổi biểu diễn sâu sắc, chân thành hơn vào hôm nay". Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jang Beom June, cựu thành viên của Busker Busker, đã xác nhận rằng chuỗi buổi hòa nhạc vào các ngày trong tuần của anh mang tên Silent rain falls, diễn ra cho đến ngày 19/12 tại Hyundai Card Understage ở Yongsan, sẽ tiếp tục diễn ra theo đúng lịch trình. Trên trang cộng đồng của kênh YouTube, Jang kêu gọi người hâm mộ: "Chúng ta hãy cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc sống hàng ngày quý giá của mình. Hãy chú ý theo dõi tin tức và tôi sẽ gặp bạn tại buổi hòa nhạc". Tình hình hỗn loạn bắt đầu vào đêm muộn 3/12 khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật khẩn cấp, cáo buộc phe đối lập "có các hoạt động chống nhà nước bằng âm mưu nổi loạn". 190 nghị sĩ Hàn Quốc trong quốc hội 300 ghế đã bỏ phiếu ủng hộ chặn sắc lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố. Lúc 4:30 sáng cùng ngày, Hàn Quốc chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài sáu giờ.