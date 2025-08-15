'Gió ngang khoảng trời xanh' vừa mới hot đã nổ tung tranh cãi, nam chính thở thôi cũng bị soi đủ đường

Gió ngang khoảng trời xanh - bộ phim Việt giờ vàng remake từ kịch bản đình đám 30 chưa phải là hết - đã lên sóng được 3 tập đầu tiên và lập tức trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội Việt.

Sau nhiều năm liền sóng giờ vàng tương đối ảm đạm, vẫn có những tác phẩm hot nhưng không quá bùng nổ, Gió ngang khoảng trời xanh hiện đang tạo ra cơn sốt, hứa hẹn sẽ còn được quan tâm nhiều hơn nữa hơn trong tương lai.

Ở 3 tập đầu tiên đã lên sóng, khán giả được có những cái nhìn tương đối đầy đủ về cuộc sống, công việc của 3 nữ chính là Mỹ Anh (Phương Oanh) - Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool).