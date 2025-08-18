Gió ngang khoảng trời xanh tập 4: Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách

18/08/2025 15:22

Trong tập 4 Gió ngang khoảng trời xanh, nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.

Tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh" được lên sóng tối nay (18/8) với nhiều nội dung mới, hấp dẫn. Trong tập phim, giám đốc Đăng (Doãn Quốc Đam) sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm đạo diễn sự kiện cho nữ trợ lý qua điện thoại ngay cả khi đã về nhà và chuẩn bị ăn tối với vợ. 

Đăng không ngần ngại nhận xét về Phương qua điện thoại: "Để làm một đạo diễn sự kiện, cần có sự nhạy cảm, nhạy bén, cái này em có. Nhưng để có cốt lõi của vấn đề thì cần phải có rất nhiều kỹ năng"...

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách - Ảnh 1.
Đăng thoải mái hướng dẫn cô trợ lý công ty khi có vợ ở bên cạnh.

Trước thắc mắc của Mỹ Anh (Phương Oanh): "Anh trở thành thầy bao giờ thế?". Đăng nói thấy trợ lý cầu thị, vì bố mẹ bắt đi học kế toán mà Phương lại muốn học làm đạo diễn sự kiện nên anh sẵn sàng giúp đỡ, thêm nữa điều đó cũng tốt cho công ty.

Ở diễn biến khác, Đăng say xỉn sau khi tiếp đối tác nên nữ trợ lý nhân cơ hội này để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với giám đốc. Khi chỉ có hai người trong thang máy, cô để Đăng gục vào vai mình, ôm chặt và không ngại hôn Đăng.

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách - Ảnh 2.
Nữ trợ lý chăm sóc và thể hiện tình cảm với Đăng trong lúc anh bị say.

Trong khi đó, vì bị mẹ giục, xác định mình cũng không còn trẻ nữa, nên Trúc Lam (Quỳnh Kool) quyết định có con dù Toàn (Tô Dũng) kiên quyết phản đối. Trong bữa cơm, cả hai không nói với nhau một lời. 

Đọc tờ kết quả siêu âm thai vợ để trên bàn, Toàn tỏ vẻ ngạc nhiên và không vui. Anh hỏi vợ: "Cái này... là thật à? Bây giờ chưa phải lúc". Nghe chồng nói xong, Trúc Lam ngừng ăn và lặng người, tỏ rõ sự thất vọng.

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách - Ảnh 3.
Lam Anh thất vọng khi chồng nói rằng có con vào lúc này là chưa phải lúc.

Tập 4 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 18/8 trên kênh VTV3. 

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-tro-ly-nhan-luc-dang-say-xin-de-lam-chuyen-dang-trach-172250818112244647.htm
Copy Link
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-tro-ly-nhan-luc-dang-say-xin-de-lam-chuyen-dang-trach-172250818112244647.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Phim - Nhạc - Sách
            Gió ngang khoảng trời xanh tập 4: Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO