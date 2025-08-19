Gió ngang khoảng trời xanh tập 4: Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, ở nhà, Mỹ Anh (Phương Oanh) thấy Đăng (Doãn Quốc Đam) vẫn say sưa nói chuyện điện thoại với Phương - nữ nhân viên mới ở công ty nên cô phản ứng: "Anh thành thầy từ bao giờ thế?".

Dù Phương làm bộ phận sản xuất nhưng thấy Phương đam mê đạo diễn nên anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho cô. Đăng còn tỏ ra thấu hiểu khi nghe chuyện Phương bị bố mẹ bắt học kế toán, dù cô thích đạo diễn.



Dù ở nhà nhưng Đăng vẫn nhiệt tình hướng dẫn công việc cho nữ nhân viên mới. Ảnh VTV

Đăng có cuộc hẹn với công ty Lợi Hà ở nhà hàng. Phía đối tác hẹn cả một lãnh đạo Sở tới bữa nhậu, để thúc giục Đăng ký hợp đồng luôn trên bàn nhậu. Dù việc thỏa thuận hợp đồng do vợ phụ trách nhưng trước sự thúc ép của đối tác, Đăng buộc phải gọi Phương mang hợp đồng đến nhà hàng.