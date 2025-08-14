Gió ngang khoảng trời xanh tập 3: Mỹ Anh dằn mặt nữ nhân viên mới của chồng

Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau khi thấy Phương - nữ nhân viên mới trong công ty chồng pha trà hoa cúc mật ong bằng chiếc cốc đặc biệt của cô ta rồi mang vào tận phòng làm việc của chồng mình, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã nảy ra cách "trị trà xanh".

Cô đến cửa hàng gốm đặt mua 6 chiếc cốc y chang, sau đó mang tới công ty tặng các nhân viên. Mọi người đều hào hứng với món quà này và đều nhận ra những chiếc cốc giống của Phương. "Phương có rồi cho nên để dịp khác nhé!" - Mỹ Anh đưa ra câu nói khiến Phương hụt hẫng.

Mỹ Anh tìm cách "dằn mặt" nữ nhân viên mới tại công ty chồng. Ảnh VTV

Vợ chồng Mỹ Anh đưa con trai tới trường mới để thi tuyển đầu vào, nhưng bé Minh xảy ra xô xát với bạn. Cậu bạn kia trêu trọc Minh trước, sau đó còn chê Minh vừa đần vừa béo, khiến bé Minh tức giận đẩy bạn ngã. Bà mẹ tên Hồng đã làm ầm chuyện lên ở sân trường, yêu cầu mẹ con Mỹ Anh phải quỳ xuống xin lỗi mẹ con mình, bằng không, mẹ con Mỹ Anh "đừng hòng đặt chân vào ngôi trường này".