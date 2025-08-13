Gió ngang khoảng trời xanh tập 3: Hoàng Lam được Mỹ Anh giao nhiệm vụ bất ngờ

Trong đoạn giới thiệu tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", nghe tin Minh (con của Mỹ Anh) xảy ra xô xát với bạn ở trường, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) và Châu Ngân (Việt Hoa) tức tốc chạy tới nhà chị Mỹ Anh (Phương Oanh) để hỏi thăm tình hình.

Vì gia đình của bạn xô xát với bé Minh dùng quan hệ để xử lý việc này nên Mỹ Anh dự định cũng sẽ huy động Hoàng Lam giúp mình. Cô tin Hoàng Lam có thể giúp được, trong khi Hoàng Lam tỏ ra bất ngờ trước việc được giao "nhiệm vụ".