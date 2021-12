Giờ là lúc chuẩn bị cho sự xuất hiện của biến chủng mới

Nhiều bang ở Mỹ đang tăng cường các biện pháp khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: New York Times.

Tiến sĩ Schaffner bày tỏ cùng quan điểm, nhưng lưu ý: “Mỹ có năng lực phát hiện đủ tốt, nhưng chưa phải là tối ưu. Khả năng giải mã trình tự bộ gene của virus để xác định vị trí và sự lây lan của Omicron cần được cải thiện”.



“Hầu hết sẽ hài lòng nếu Mỹ có thể giải mã trình tự bộ gene rộng rãi hơn, và năng lực đó của Mỹ rõ ràng đang tăng lên”, ông nói thêm.



Về mặt giảm thiểu khả năng lây lan của virus, “vaccine tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng và Mỹ vẫn đang thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêm phòng Covid-19”, theo tiến sĩ.



Tính đến ngày 8/12, Mỹ đã tiêm chủng cho 237,1 triệu người, tương đương với 71% dân số. Trong số đó, 200,4 triệu người (khoảng 60% dân số) đã nhận đủ hai mũi vaccine. Bên cạnh đó, khoảng 48,9 triệu người đã được tiêm liều thứ ba.



Vermont, Rhode Island, Maine, Connecticut và Massachusetts đang là các bang có tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine đạt trên 71% dân số, theo New York Times.



Trong khi đó, các địa phương khác cũng đang tích cực đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, cũng như tăng cường các biện pháp hạn chế đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine.



Từ ngày 27/12, toàn bộ người làm việc trong lĩnh vực tư nhân tại thành phố New York bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19. Quy định này đã được áp dụng đối với những người làm việc trong lĩnh vực công từ trước đó.



Trong khi đó, thành phố Baltimore, bang Maryland hôm 8/12 tuyên bố thưởng 1.000 USD cho những người làm việc trong lĩnh vực công tiêm đủ hai mũi vaccine trước ngày 14/1/2022, theo US News.



Giải mã trình tự gene và vaccine là công cụ cơ bản

Các chuyên đồng ý rằng sự xuất hiện của biến chủng Omicron ở châu Phi, kết hợp với những thách thức về tiêm chủng cho toàn cầu cũng đã để lộ nguy cơ về một biến chủng mới có thể nguy hiểm hơn và lây truyền dễ dàng hơn.



“Đó là một kịch bản rất nguy hiểm. Nếu chủng virus này dễ dàng gây tử vong, nhiều người sẽ chết cho đến khi tìm ra vaccine hoặc liệu pháp kháng virus mới”, giáo sư Caplan lo ngại.