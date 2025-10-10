Giỏ hoa quả 20/11 – Món quà sang trọng tri ân thầy cô từ Tam Fruit

Khi kết hợp cùng những bông hoa ly, hoa hồng, hoa lan hoặc baby trắng, giỏ quà trở nên vừa thanh lịch vừa rực rỡ – thể hiện sự trân trọng, yêu thương và lòng biết ơn chân thành đến thầy cô.

Không cần những món quà quá đắt đỏ, một giỏ hoa quả tươi 20/11 được thiết kế chỉn chu, phối màu hài hòa cùng vài nhành hoa tươi điểm xuyết đã đủ để tạo ấn tượng khó quên. Mỗi loại trái cây trong giỏ đều mang ý nghĩa riêng:

Lý do nên chọn giỏ hoa quả 20/11 tại Tam Fruit

1. Trái cây nhập khẩu tươi ngon – chất lượng chuẩn cao cấp

Tam Fruit luôn chọn lựa nguồn hoa quả nhập khẩu chính ngạch từ New Zealand, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… được bảo quản trong kho mát đạt tiêu chuẩn. Mỗi trái đều được kiểm tra kỹ lưỡng về độ tươi, độ chín và hình thức trước khi lên giỏ.

2. Thiết kế giỏ quà sang trọng – tinh tế từng chi tiết

Mỗi giỏ hoa quả 20/11 được đội ngũ Tam Fruit thiết kế thủ công, chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất: từ màu sắc nơ ruy băng, cách sắp xếp hoa – quả, cho tới tấm thiệp chúc mừng tinh tế. Tất cả nhằm tạo nên một món quà đẳng cấp và có hồn.

3. Linh hoạt theo ngân sách và yêu cầu riêng

Tam Fruit hiểu rằng mỗi khách hàng đều có nhu cầu khác nhau. Vì vậy, cửa hàng nhận thiết kế giỏ hoa quả theo ngân sách mong muốn, từ 500.000đ – 3.000.000đ hoặc hơn tùy quy mô và mục đích tặng. Dù là quà cá nhân, quà tặng học sinh, hay quà tập thể tri ân thầy cô, Tam Fruit đều có mẫu phù hợp, sang trọng và ý nghĩa.

4. Có hóa đơn VAT cho công ty – doanh nghiệp