Giỏ hoa quả 20/11 – Món quà sang trọng tri ân thầy cô từ Tam Fruit

Giỏ hoa quả 20/11 – Món quà tinh tế thay lời tri ân
Không cần những món quà quá đắt đỏ, một giỏ hoa quả tươi 20/11 được thiết kế chỉn chu, phối màu hài hòa cùng vài nhành hoa tươi điểm xuyết đã đủ để tạo ấn tượng khó quên. Mỗi loại trái cây trong giỏ đều mang ý nghĩa riêng:
- Táo đỏ tượng trưng cho sự may mắn, an khang.
- Nho xanh, nho đỏ biểu trưng cho sự sung túc, viên mãn.
- Lê Nam Phi là lời chúc sức khỏe và bình an.
- Cam, quýt Úc gửi gắm lời chúc ngọt ngào, vui tươi.
Khi kết hợp cùng những bông hoa ly, hoa hồng, hoa lan hoặc baby trắng, giỏ quà trở nên vừa thanh lịch vừa rực rỡ – thể hiện sự trân trọng, yêu thương và lòng biết ơn chân thành đến thầy cô.
Lý do nên chọn giỏ hoa quả 20/11 tại Tam Fruit
1. Trái cây nhập khẩu tươi ngon – chất lượng chuẩn cao cấp
Tam Fruit luôn chọn lựa nguồn hoa quả nhập khẩu chính ngạch từ New Zealand, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… được bảo quản trong kho mát đạt tiêu chuẩn. Mỗi trái đều được kiểm tra kỹ lưỡng về độ tươi, độ chín và hình thức trước khi lên giỏ.
2. Thiết kế giỏ quà sang trọng – tinh tế từng chi tiết
Mỗi giỏ hoa quả 20/11 được đội ngũ Tam Fruit thiết kế thủ công, chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất: từ màu sắc nơ ruy băng, cách sắp xếp hoa – quả, cho tới tấm thiệp chúc mừng tinh tế. Tất cả nhằm tạo nên một món quà đẳng cấp và có hồn.
3. Linh hoạt theo ngân sách và yêu cầu riêng
Tam Fruit hiểu rằng mỗi khách hàng đều có nhu cầu khác nhau. Vì vậy, cửa hàng nhận thiết kế giỏ hoa quả theo ngân sách mong muốn, từ 500.000đ – 3.000.000đ hoặc hơn tùy quy mô và mục đích tặng. Dù là quà cá nhân, quà tặng học sinh, hay quà tập thể tri ân thầy cô, Tam Fruit đều có mẫu phù hợp, sang trọng và ý nghĩa.
4. Có hóa đơn VAT cho công ty – doanh nghiệp
Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn tặng quà cho trường học, giảng viên, đối tác…, Tam Fruit hỗ trợ xuất hóa đơn VAT đầy đủ, giúp quá trình thanh toán và quyết toán thuận tiện, minh bạch.
5. Giao hàng đúng giờ – đảm bảo nguyên vẹn
Tam Fruit cam kết giao hàng đúng hẹn, đảm bảo giỏ quà luôn trong tình trạng hoàn hảo, không dập nát, không xô lệch. Dịch vụ giao tận nơi trên toàn Hà Nội giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn yên tâm về chất lượng.
Gợi ý các mẫu giỏ hoa quả 20/11 được yêu thích nhất
- Giỏ trái cây kèm hoa ly vàng: Phong cách thanh lịch, phù hợp tặng cô giáo chủ nhiệm, cô hiệu trưởng, cô giáo dạy văn, tiếng Anh.
- Giỏ trái cây mix hoa lan tím: Tông màu sang trọng, thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ dành cho thầy cô.
- Giỏ trái cây nhập khẩu cao cấp: Dành cho khách hàng doanh nghiệp hoặc phụ huynh muốn tri ân nhà trường – mẫu giỏ được gói với trái cây đắt giá như cherry, nho mẫu đơn, táo envy, kiwi vàng…
- Giỏ hoa quả phối hoa baby trắng: Nhẹ nhàng, tinh khôi – phù hợp cho học sinh, sinh viên gửi tặng thầy cô.
Lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô 20/11
Tam Fruit luôn tặng kèm thiệp chúc mừng với lời nhắn riêng. Một vài gợi ý để bạn tham khảo:
“Chúc cô luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngập tràn niềm vui trong sự nghiệp trồng người”.
“Mỗi trái ngọt trong giỏ quà là lời tri ân sâu sắc của học trò gửi đến thầy cô kính yêu”.
“Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp gieo chữ”.
Tam Fruit nhận đặt giỏ hoa quả 20/11 theo yêu cầu, giao nhanh trong ngày, đảm bảo uy tín – chuyên nghiệp – tận tâm.
Hãy để giỏ hoa quả Tam Fruit thay bạn gửi gắm những lời tri ân ý nghĩa nhất tới thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 này!
Thông tin liên hệ
Đặt giỏ hoa quả 20/11 tại Tam Fruit
- Địa chỉ: 61B Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chi nhánh: 207 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 0982 288 333
- Website: https://tamfruit.vn