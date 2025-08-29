‘Giờ G’ trong năm của Apple ngày 9/9: Phone 17 và nhiều bất ngờ khác

Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 9/9 tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, California. Giới quan sát gần như chắc chắn đây sẽ là màn ra mắt iPhone 17 cùng các mẫu Apple Watch mới, kèm theo những sản phẩm tiềm năng khác.

Concept iPhone 17 Pro. Ảnh: Majin Bu / X

Táo khuyết hiếm khi tiết lộ thông tin về sản phẩm trước ngày công bố, nhưng kể từ năm 2012, tháng 9 luôn là thời điểm iPhone thế hệ mới xuất hiện. Thư mời gửi đến báo chí lần này đi kèm khẩu hiệu “Awe dropping”, gợi mở về một sự kiện được kỳ vọng tạo ra nhiều bất ngờ.

Sự kiện quan trọng nhất năm của Apple

Sự kiện tháng 9 từ lâu đã được coi là “giờ G” trong năm của Apple, bởi iPhone vẫn là sản phẩm mang về doanh thu lớn nhất.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chi tiền cho một chiếc điện thoại mới trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, và liệu Apple có đủ sức chứng minh rằng hãng vẫn là người dẫn đầu về đổi mới công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Sức ép càng lớn hơn khi Apple gần đây đã trì hoãn nâng cấp lớn cho trợ lý ảo Siri, vốn được kỳ vọng đưa sản phẩm này ngang hàng với ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Dù vậy, kết quả kinh doanh Quý 2/2025 của Apple vẫn được Phố Wall đón nhận tích cực nhờ doanh số iPhone mạnh mẽ, bất chấp những chậm trễ về AI.