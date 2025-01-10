Gigi Hadid và Kendall Jenner: Khi tình bạn trở thành biểu tượng thời trang

Không chỉ gắn bó trong cuộc sống đời thường, Gigi và Kendall còn thường xuyên song hành trên sàn catwalk, tạp chí và các sự kiện lớn.

Hai chân dài đình đám đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình bạn mang đậm dấu ấn thời trang, từ những ngày đầu chập chững bước vào làng mẫu cho đến khi trở thành những người mẫu được săn đón hàng đầu.

Gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp

Từ khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào đầu những năm 2010, Gigi và Kendall đã nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn quốc tế. Trong hành trình đầy áp lực ấy, cả hai tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, tạo nên một tình bạn khăng khít. Không chỉ dừng lại ở hậu trường, tình bạn này còn hiện hữu trên từng bước catwalk, từng thảm đỏ danh giá và cả những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Biểu tượng street style của giới trẻ

Trước ống kính paparazzi, Gigi và Kendall luôn khiến công chúng mê mẩn với gu thời trang đường phố đa dạng. Từ quần jeans rách, áo khoác oversized cho đến croptop và sneakers, cả hai đã góp phần định hình phong cách IT girl của thế hệ mới. Mỗi lần xuống phố cùng nhau, họ như biến con đường thành sàn diễn thời trang, tạo ra những xu hướng được giới trẻ toàn cầu săn đón.

Tỏa sáng trên thảm đỏ và sàn catwalk

Không chỉ đời thường, Gigi và Kendall còn là tâm điểm trên thảm đỏ và các show diễn đình đám. Kendall thường lựa chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo, tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, trong khi Gigi linh hoạt với phong cách thanh lịch xen lẫn cá tính hiện đại. Sự tương phản ấy khi kết hợp lại tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, biến họ thành một ''cặp bài trùng'' không thể tách rời của làng mốt.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là tại sự kiện Vogue World: Paris 2024, khi cả hai cùng cưỡi ngựa tiến ra quảng trường Place Vendôme. Đây không chỉ là màn trình diễn thời trang, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền vững của họ, hai cô gái lớn lên cùng niềm đam mê cưỡi ngựa và nay cùng nhau chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.

Khi tình bạn là nguồn cảm hứng

Điều khiến tình bạn của Gigi và Kendall trở thành biểu tượng không chỉ nằm ở sự nổi tiếng, mà còn ở cách họ truyền cảm hứng. Họ cho thấy rằng, trong thế giới người mẫu cạnh tranh khốc liệt, tình bạn có thể song hành với sự nghiệp, thậm chí còn nâng tầm giá trị của nhau.

Giờ đây, mỗi lần Gigi Hadid và Kendall Jenner xuất hiện cùng nhau, đó không chỉ là khoảnh khắc thời trang, mà còn là minh chứng cho một tình bạn đẹp, tình bạn đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, phong cách và sức ảnh hưởng trong nền công nghiệp thời trang toàn cầu.

Thu Vân