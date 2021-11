Giết người chôn xác chủ nợ: Kẻ thủ ác từng vay nạn nhân 7 tỷ

Tiệm thuốc nơi Cao Tài Năng gây án với chủ nợ. Ảnh: Hoàng An.

Nguyên nhân gây án được xác định, trước đó vợ chồng Năng từng vay của ông C. khoản tiền hơn 7 tỷ đồng, nhưng còn nợ gần 3 tỷ đồng không có khả năng chi trả.



Hôm 28/11/2021, lợi dụng lúc chị B. cùng một số nhân viên khác không có ở tiệm thuốc mà đi tư vấn, hỗ trợ khách hàng, còn vợ Năng lên Bệnh viện Nhi Trung ương dự hội thảo. Quan sát thấy góc nhà tiệm thuốc có một cây gậy gỗ, Năng nảy sinh ý dụ anh C đến "nói chuyện" xin khất nợ.



Khi anh C. mượn chiếc xe CX5 của em rể đến nơi, Năng nói chỉ trả được 200 triệu đồng. Sau đó, hai bên cự cãi, Năng đưa anh C. lên gác xép, lợi dụng lúc anh C. đứng quay lưng, Năm đã dùng gậy gỗ đánh trúng đầu làm nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.



Tiếp đến, Năng đánh thêm nhiều nhát làm vỡ hộp sọ, đến khi anh C. tử vong mới dừng tay.