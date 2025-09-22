Giây phút xúc động của lực lượng 'mũ nồi xanh' trước giờ đi Nam Sudan, Abyei

Sáng 22/9, tại TPHCM, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 làm lễ xuất quân cho cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan và khu vực Abyei.

Đây là lần đầu tiên hai đơn vị này ra mắt, thay thế các lực lượng Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại hai phái bộ. Tất cả bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia nhiệm vụ này.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Hằng - kỹ thuật viên phục hồi chức năng, Khoa Nội truyền nhiễm - là một trong 13 nữ quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. Đây là lần thứ hai chị Hằng tham gia lực lượng “mũ nồi xanh”, với tâm thế tự tin và nhiều trải nghiệm hơn. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và vinh dự, chị không giấu được chút lo lắng khi một lần nữa phải xa con trai.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trao quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4.