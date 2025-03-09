Giây phút chết lặng trên đồng dứa và quyết định khởi nghiệp của nữ giảng viên

Nhìn những lớp lá cháy lụi dần, giảng viên Vũ Thị Liễu (Trưởng bộ môn Môi trường tại Khoa Môi trường của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội), khi ấy tự vấn: Phải chăng những trang giáo án, những công trình nghiên cứu khoa học trên giảng đường đang trở nên vô nghĩa khi khép lại?

Đó là khoảnh khắc khơi nguồn cho ý tưởng ra đời của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Sợi Eco (Ecosoi), bà Vũ Thị Liễu - Founder kiêm CEO Ecosoi - chia sẻ với PV VietNamNet.

Đường đi của chất hóa học

- Tại sao hình ảnh cánh đồng dứa bị đốt cháy lại đưa bà tới một hướng đi mới trong sự nghiệp?

Bà Vũ Thị Liễu: Tôi có tham gia một số dự án liên quan đến hóa chất độc hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ). Sau nhiều chuyến đi thực tế, tôi hiểu sâu sắc về tác động của chúng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Năm 2020, trong chuyến công tác tới huyện Thạch Thành (cũ), tỉnh Thanh Hóa, tôi thấy nông dân đốt lửa trên đồng dứa, khói nghi ngút. Tôi hỏi họ tại sao lại đốt lá dứa như rơm rạ vậy. Câu trả lời là họ không biết làm gì với phụ phẩm nông nghiệp này. Do đó, sau khi thu hoạch quả, chủ ruộng thuê nhân công phay lá dứa, phơi và đốt ngay trên cánh đồng.

Bà Vũ Thị Liễu và sản phẩm từ lá dứa.

Đối với nhiều nông hộ có diện tích trồng dứa từ 20-30 ha, công việc trên không đơn giản. Quá nhiều lá dứa cần đốt bỏ. Người dân muốn giảm tiền thuê nhân lực thủ công nên họ phun thuốc cỏ cháy. Một tuần sau khi phun, cỏ tự cháy khô và nông dân chỉ cần châm lửa đốt.

Người dân thản nhiên nói ra cách thức trên nhưng tôi thấy rùng mình. Thứ thuốc đã bị cấm từ lâu nhưng bà con vẫn mua để sử dụng.