'Giấy bo góc' Kpop có cả tiếng Việt, Hanbin khéo dạy đồng đội

TEMPEST là tân binh Kpop sắp debut, đang được người hâm mộ Việt Nam cực kỳ mong đợi, vì trong đội hình của nhóm có một thành viên là người Việt - Hanbin.

Nhờ sự xuất hiện của anh chàng mà công ty chủ quản cũng có nhiều động thái ưu ái thị trường Việt Nam hơn hẳn khiến cho các fan sướng rơn.

Mới đây, những hình ảnh preview từ photocard event của TEMPEST dành riêng cho thị trường Việt Nam đã được tung ra. Đây là quyền lợi dành cho những ai đặt trước album đầu tay It's ME, It's WE của nhóm.

Điểm đặc biệt của những photocard này là có kèm theo lời nhắn viết tay bằng tiếng Việt được in ở mặt sau, đồng thời ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tiếng Việt trên "thẻ bài bo góc" của Kpop.



Photocard Event của TEMPEST đánh dấu lần đầu tiên ra mặt của những tấm photocard có in tiếng Việt

Ấn tượng hơn nữa là những lời nhắn tiếng Việt này được viết rất mượt mà và trơn tru, không khác gì lời văn của người bản xứ chúng ta. Nội dung từng câu đều ngọt lịm lại còn khéo chơi chữ, thả thính: