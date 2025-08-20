Giật mình trước siêu xe Ferrari Daytona bán giá 684 tỷ đồng để làm từ thiện

Chiếc Ferrari Daytona SP3 thứ 600 - cũng là chiếc cuối cùng được sản xuất - đã phá kỷ lục đấu giá dành cho một mẫu Ferrari hiện đại khi được bán với mức giá khiến không ít người choáng ngợp trong sự kiện Monterey Car Week: 26 triệu USD (tương đương 684 tỷ VNĐ).

Con số này cao gấp hơn năm lần giá trị thực của một chiếc Daytona SP3 bình thường. Trong khi nhiều người nghĩ đây là thương vụ của một đại gia nhiều tiền hơn lý trí, song thực tế toàn bộ số tiền này đều được dùng cho hoạt động từ thiện.

Cụ thể, chiếc Ferrari Daytona SP3 độc bản này được RM Sotheby’s hợp tác cùng hãng siêu xe Italy để đưa ra đấu giá công khai, đồng thời xác nhận rằng toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho Quỹ Ferrari và các chương trình giáo dục của quỹ.