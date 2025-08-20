Giật mình trước siêu xe Ferrari Daytona bán giá 684 tỷ đồng để làm từ thiện

Chiếc Ferrari Daytona SP3 thứ 600 - cũng là chiếc cuối cùng được sản xuất - đã phá kỷ lục đấu giá dành cho một mẫu Ferrari hiện đại khi được bán với mức giá khiến không ít người choáng ngợp trong sự kiện Monterey Car Week: 26 triệu USD (tương đương 684 tỷ VNĐ).
Con số này cao gấp hơn năm lần giá trị thực của một chiếc Daytona SP3 bình thường. Trong khi nhiều người nghĩ đây là thương vụ của một đại gia nhiều tiền hơn lý trí, song thực tế toàn bộ số tiền này đều được dùng cho hoạt động từ thiện.
Cụ thể, chiếc Ferrari Daytona SP3 độc bản này được RM Sotheby’s hợp tác cùng hãng siêu xe Italy để đưa ra đấu giá công khai, đồng thời xác nhận rằng toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho Quỹ Ferrari và các chương trình giáo dục của quỹ.
Gần đây, quỹ này đã góp phần tái thiết Trường Aveson Charter tại Altadena (bang California, Hoa Kỳ) – ngôi trường từng bị thiêu rụi trong trận cháy rừng Eaton hồi đầu năm nay.
Về bản chất, chiếc Daytona SP3 được bán với giá 26 triệu USD, nhưng con số đó không phản ánh đúng giá trị thật của xe.
Thay vào đó, đây có thể xem là một khoản quyên góp 26 triệu USD cho từ thiện, và người quyên góp tình cờ nhận được một chiếc Ferrari trị giá hàng triệu USD như một phần thưởng.
Ngoài ra, thương vụ này cũng sẽ mang lại khoản khấu trừ thuế khổng lồ cho chủ sở hữu mới.
Mặc dù chiếc xe có thể không đáng giá bằng số tiền người trúng đấu giá bỏ ra, song đây vẫn là chiếc xe nổi bật hoàn toàn so với tất cả những chiếc Daytona SP3 khác từng được sản xuất.
Ban đầu, Ferrari chỉ giới hạn 599 chiếc Daytona. Tuy nhiên, hãng đã tìm cách tạo tiếng vang tại Tuần lễ xe hơi Monterey bằng cách sản xuất chiếc Daytona SP3 độc nhất vô nhị với số thứ tự 600, thiết kế riêng và không dành cho 599 vị khách đã mua xe trước đó.
Một nửa ngoại thất xe được sơn màu vàng Giallo Modena, trong khi nửa còn lại để lộ lớp sợi carbon trần. Khoang nội thất cũng rất đặc biệt, sử dụng vật liệu bọc làm từ lốp tái chế và chất liệu carbon tương tự như loại mà Ferrari dùng trên xe đua F1 của hãng.
Hệ truyền động vẫn giữ nguyên như mẫu Daytona SP3 tiêu chuẩn. Khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít của xe cho công suất 828 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Chiếc siêu xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.