Giật mình trước giá bán tiền tỷ của xe sang Bentley Continental GT làm bằng gỗ

Với những người mua xe sang, việc lựa chọn ốp gỗ xa hoa cho nội thất là điều bình thường. Tuy nhiên, một số người thậm chí biến gỗ thành một vật liệu dùng cho xe ô tô với ý tưởng “điên rồ” hơn. Không chỉ toàn bộ nội thất sử dụng gỗ, cả khung gầm, thân vỏ và hầu hết các chi tiết khác của xe đều làm từ gỗ.

Minh chứng cho ý tưởng đó là chiếc xe sang Bentley Continental GT làm bằng gỗ với kích thước gần như tương tự một chiếc xe thật. Nó được ví như một tác phẩm điêu khắc bởi ngay khi đặt cạnh chiếc xe thật, giá trị của một trong hai chiếc xe đều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tác phẩm độc đáo này đến từ Bỉ, dù danh tính người chế tác vẫn là một ẩn số. Chiếc xe trông khá giống những tác phẩm của ND Woodworking Art (một kênh Youtube của anh Trương Văn Đạo tại Việt Nam, chuyên làm mô hình gỗ mô phỏng siêu xe) và sở hữu cả ngoại thất lẫn nội thất được hoàn thiện một cách chi tiết, tỉ mỉ.