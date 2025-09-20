Giật mình trước chi phí sơn cho xe sang Bentley, đắt hơn một chiếc BMW mới

Dù bảng tùy chọn đã có rất nhiều màu sơn khác nhau, Bentley gần đây vẫn giới thiệu thêm tùy chọn sơn Ombré (nghĩa là chuyển màu) tại sự kiện Monterey Car Week (Hoa Kỳ), dùng trên chiếc Continental GT Speed đặt riêng. Phong cách sơn này nhanh chóng được hãng áp cho mẫu Flying Spur như một tùy chọn đặt thêm.

Mẫu xe sang này dự kiến sẽ ra mắt tại Triển lãm Du thuyền Quốc tế Southampton cuối tuần này. Ngoại thất xe khá đặc biệt, với màu xanh dương sáng Topaz Blue ở phần đầu và chuyển dần sang màu xanh dương đậm Windsor Blue ở phần đuôi. Quá trình chuyển sắc diễn ra từ từ, tạo nên hiệu ứng độc đáo trải dài trên cửa xe, sườn và mui xe.