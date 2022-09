Giật mình clip Hoài Lâm hát không còn hay, bụng to như bà bầu

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần clip mới của Hoài Lâm hát Hoa Nở Không Màu.

Cụ thể, Hoài Lâm phát tướng, cộng thêm việc mặc áo chật khiến vòng bụng của anh lộ ra như bà bầu 8 tháng. Bên cạnh ngoại hình, giọng hát Hoài Lâm xuống thấy rõ khi cột hơi không đều, hết vững.