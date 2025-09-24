Giật điện thoại của người khuyết tật, tâm thần: Phải gánh chịu hậu quả pháp lý nặng hơn

Như đã thông tin, liên quan đến vụ "Giả vờ mua hàng, đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật", thông tin từ UBND Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, cho biết Công an phường Long An đã bắt được nghi can nữ trong vụ án.

Đối với trách nhiệm pháp lý của hai người thực hiện hành vi, Luật sư Trương Ngọc Liêu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết từ nội dung clip và một số thông tin ban đầu cho thấy đôi nam nữ đã giả vờ mua hàng, từ đó tạo ra sự sơ hở của người bán hàng và lợi dụng sự sơ hở đó để chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại di động và nhanh chóng tẩu thoát. Đây là các dấu hiệu đặc trưng của Tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015.

Về mặt khoa học pháp lý hình sự, Tội cướp giật tài sản thuộc loại tội phạm cấu thành hình thức, tức người phạm tội chỉ cần thực hiện hành vi được mô tả tại phần giả định thì đã cấu thành tội phạm, mà không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt tài sản hay chưa chiếm đoạt được tài sản, giá trị tài sản là bao nhiêu.