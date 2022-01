Giáp Tết, 3 người cầm biển đi đòi nợ liền bị chủ nhà xịt nước xối xả

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 thanh niên cầm bảng đi đòi nợ, im lặng ngồi trước cửa một ngôi nhà ở Quy Nhơn đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Your browser does not support the video tag.