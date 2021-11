Giáo viên phim Hàn: người nhiều nữ sinh theo đuổi, kẻ bị học trò khiếp sợ

3. Do Min Joon - "You Came From Stars" (Vì Sao Đưa Anh Tới)

Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là một giảng viên mỹ nam, có một lượng fan đông đảo các nữ sinh đại học theo đuổi. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong độ cùng lượng kiến thức khổng lồ, uyên bác, anh cũng thường đem đến những bài học thú vị cho học trò của mình.

Đây chính là kiểu giảng viên đẹp trai, trẻ trung và toát lên sự thông minh khó cưỡng mà nhiều nữ sinh mến mộ tại trường đại học.

4. Yoon Hyeon Jong - "Racket Boys" (Đội Cầu Lông Thiếu Niên)

Yoon Hyeon Jong (Kim Sang Kyung) là một thầy giáo, huấn luyện viên đội tuyển cầu lông trường trung học. Anh chính là kiểu giáo viên cực kỳ hiền lành, dễ mến, thường xuyên gây cười và bị học trò "đè đầu cưỡi cổ".

Anh không quá xuất sắc nhưng lại cực kỳ chăm chỉ và yêu thương học trò hết lòng như con cái của mình. Đây là một giáo viên sẽ khiến học sinh không có cảm giác mệt mỏi, căng thẳng khi phải đến trường.

5. Ji Yoon Soo - "Melancholia" (Góc Khuất Học Đường)

Toán học là một môn cực kỳ “khó nhằn” mà học sinh nào cũng sợ. Tuy nhiên, nếu được học toán cùng cô giáo Ji Yoon Soo (Im Soo Jung) thì có lẽ toán học sẽ trở nên thú vị hơn.