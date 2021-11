Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập sẽ được hỗ trợ thế nào?

Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập sẽ được hỗ trợ.

Ngày 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và một số bộ, ngành về hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, giáo dục mầm non là cấp học có tỉ lệ cơ sở giáo dục ngoài công lập (tư thục, dân lập) nhiều nhất so với các cấp học khác.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cho rằng, việc hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập là cần thiết nhằm giảm bớt khó khăn cho các giáo viên mầm non ngoài công lập; đồng thời giúp các cơ sở giáo dục mầm non "giữ chân" giáo viên khi mở cửa trở lại. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm đối tượng giáo viên tiểu học ngoài công lập (tư thục, dân lập) vào diện hỗ trợ.