Giáo viên mầm non mất việc, người đi xuất khẩu lao động, người bán hàng online

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến nay, ít nhất 151 cơ sở giáo dục mầm non tư thục giải thể do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Toàn thành phố có hơn 12.300 giáo viên, nhân viên bị mất việc, trong đó 82% là giáo viên mầm non.

Cô giáo đi xuất khẩu lao động

Vài ngày nữa, chị Trần Thị Ngọc Linh (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) sẽ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Chị Linh vốn là giáo viên một trường mầm non tư thục ở Thủ Đức. Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ập đến, trường đóng cửa nên chị bị mất việc gần một năm qua.

Nhiều giáo viên mầm non tư thục bị mất việc do COVID-19. (Ảnh: Tienphong.vn)

Nghỉ việc quá lâu, những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng cũng tiêu hết, áp lực về chi phí sinh hoạt khiến chị Linh quyết định sang Nhật Bản xuất khẩu lao động với hy vọng "cuộc sống có chút thay đổi".