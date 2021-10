Giáo viên mầm non bám trụ ở thành phố khắc khoải chờ ngày đi làm

“Bản thân tôi yêu thích nghề mầm non, yêu thích được đi dạy và gắn bó với trẻ, nên cũng cố gắng ở lại thành phố và đợi ngày làm việc trở lại. Mong là trường sớm được mở cửa trở lại để giáo viên có thể có công việc và thu nhập ổn định hơn”- chị Phụng trải lòng.

Để trang trải cho cuộc sống, chị Lâm Tú Phụng phải kinh doanh online và nước giải khát.

“Nếu không có quỹ dự phòng sẽ rất vất vả”

5 tháng dừng hoạt động, nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại TP.HCM đang phải gồng gánh để trả tiền thuê mặt bằng. Bên cạnh đó, một số đơn vị phải dùng đến quỹ dự phòng để chi trả lương cho người lao động và duy trì hoạt động cơ sở, vật chất.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh – Thành viên Ban Quản trị hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm (TP Thủ Đức) cho biết, vào năm 2019, hệ thống trường mầm non của hệ thống có 1.100 bé với mỗi trường trên 500 bé ở TP.HCM và Bình Dương. Nhưng năm học 2020, do dịch bệnh phải nghỉ học rất nhiều, trường mầm non tại TP.HCM chỉ hoạt động 50% trong khoảng 6 tháng, thời gian còn lại phải xen kẽ giữa nghỉ và học do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đến năm nay 2021, số lượng học sinh ở TP.HCM của Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm chỉ còn khoảng 350 em.

“Gần đây, khu vực xung quanh bắt đầu thành lập các nhóm trẻ gia đình, 5-7 em/nhóm. Bởi các phụ huynh sợ đến trường tập trung đông hoặc vì cứ nghỉ vài hôm lại đi học, cứ chập chờn như thế nên phụ huynh không yên tâm”- bà Vĩnh cho biết.