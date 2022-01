Giáo viên dạy online quên tắt mic, chê phụ huynh 'hãm, chối tỉ'

Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh, sinh viên học trực tuyến. Bên cạnh việc hạn chế được dịch bệnh lây lan thì hình thức học này đã khiến cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười", có trường hợp giận tím mặt.

Như mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên dạy online liên tục bỉ bôi, chê bai học sinh khiến cư dân mạng vô cùng sửng sốt.

Trong clip, nữ giáo viên đang trong lớp dạy online nhưng quên tắt mic và quay sang nói chuyện với đồng nghiệp. Có vẻ nữ giáo viên này không hài lòng với học sinh của lớp mình được phân công giảng dạy nên cô đã dùng những từ ngữ không đúng chuẩn mực để chê bai học sinh của mình, thậm chí là cả phụ huynh.