Giáo viên bị tố 'không mặc quần' khi dạy online: Quản lý nói gì?

"Dù đây là giáo viên part time và trung tâm chỉ là bên trung gian giới thiệu cho phụ huynh, nhưng chúng tôi cũng nhận một phần lỗi trách nhiệm. Hiện tại, trên mạng xã hội lan truyền 'tam sao thất bản' vụ việc khiến nhiều thông tin bị sai lệch, ảnh hưởng tới trung tâm và giáo viên", vị đại diện nói.

Đoạn clip đính kèm dòng chia sẻ của phụ huynh

Dù vậy, ghi nhận của VTC, sau khi vụ việc được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, bên cạnh ý kiến chỉ trích cô giáo thiếu trách nhiệm, làm mất hình ảnh của nhà giáo cũng có người cho rằng hành động công khai clip của người đăng và phụ huynh chia sẻ clip là sai trái.

Một số ý kiến phản đối cách xử lý của phía phụ huynh và người đăng clip.

Một vài ý kiến của cư dân mạng:

- Cái nhà này ác, sơ xuất của giáo viên thì nhắc nhở riêng là được, post hết lên mạng thế này tội người ta. Có phải trộm cắp gì đâu.