Clip

Giao thông tê liệt vì ngập, người dân Hà Nội tranh thủ ăn ngô chờ di chuyển

07/10/2025 09:49
Một loạt tuyến đường ngập úng nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn, nhiều người tranh thủ ăn sáng lấy sức chờ di chuyển.
