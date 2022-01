Giao thông ngày cận Tết: Tàu xe ế ẩm, vé máy bay tăng nhiệt

Tại bến xe Nước Ngầm, dù bến xe đã dự phòng xe tăng cường, nhưng theo dự báo lượng khách đi lại cao điểm Tết cũng sẽ giảm so với năm trước.

Dự kiến trong thời gian cao điểm các ngày 21 - 22 và 26 đến 29/1, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng 300% so với ngày thường. Tuy nhiên, do thường ngày lượng khách thấp nên việc hành khách tăng sẽ không vượt năng lực vận chuyển tại các bến xe.

Dù nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày, từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp, Tân Sửu) đến hết ngày 6/2. Thế nhưng do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp ở nhiều tỉnh thành nên số người đi về quê bằng xe khách còn hạn chế.

Đối với đường sắt, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, tính thời điểm này, đã bán được hơn 41.000 vé tàu. Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu Thống nhất từ ngày 20/1 - 13/2 là hơn 28.500 vé; Vé tàu tuyến ngắn hơn 12.700 vé. Ngoài số vé đã bán, thanh toán thành công, còn lượng lớn vé đặt chỗ qua web, qua các ứng dụng bán vé trên điện thoại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trong khi đó, các đoàn tàu do Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý bán được hơn 25.200 vé tàu Thống nhất và khoảng 11.200 vé tàu khu đoạn. Các đoàn tàu do Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội quản lý bán được gần 16.000 vé tàu Thống nhất và hơn 1.500 vé tàu khu đoạn.

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, dù đường sắt đã lập 5 đôi tàu Bắc – Nam phục vụ người dân cao điểm Tết, nhưng đến nay số lượng đơn vị bán vé ra mới chỉ đạt 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân, một phần do người dân từ các tỉnh phía Nam đã về quê trong các đợt dịch trước đây, mặt khác do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên nhiều người hạn chế đi lại, dẫn tới lượng khách mua vé tàu Tết thấp hơn nhiều so với mọi năm.