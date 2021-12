Giáo sư Trần Quang Hải - "Bậc thầy đàn môi" qua đời

Your browser does not support the audio element.

Danh ca Bạch Yến vợ GS.TS Trần Quang Hải vừa thông tin với Dân trí về sự ra đi đột ngột của chồng vào 0h ngày 29/12 tại Pháp sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư máu.

Được biết, GS.TS Trần Quang Hải phát hiện bệnh ung thư máu năm 2017. Đến năm 2019, bệnh của ông trở nặng và ông được chẩn đoán, phát hiện thêm bệnh sưng phổi, suy thận, bên cạnh căn bệnh ung thư máu, tiểu đường mãn tính.