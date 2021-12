Giáo sư nổi tiếng nói: Nhìn vào đôi mắt là biết con bạn học giỏi hay không, tương lai thành bại đều nhờ điểm mấu chốt này

Về vấn đề này, nhà tâm lý học nổi tiếng người Anh Daniel Gorman cũng cho rằng: So với chỉ số IQ, sự tập trung giúp trẻ dễ thành công hơn. Do sự kém tập trung, hay trì hoãn, thiếu tính kiên nhẫn không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn khiến trẻ dễ mắc lỗi do bất cẩn, không nghiêm túc trong công việc sau này. Từ đó, trẻ khó mà thành công trong cuộc sống.



Vậy làm thế nào để trẻ có thể rèn luyện được sự tập trung?



- Cha mẹ không nên làm phiền con cái

Khả năng tập trung của trẻ đã có từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, khi lớn lên, mức độ tập trung vào mọi thứ bắt đầu phân tán, chủ yếu là do sự can thiệp quá nhiều từ thế giới bên ngoài.