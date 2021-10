Giáo sư nổi tiếng nói: Nhà có con gái bố mẹ phải nhớ kỹ 5 điều, làm đúng thì tương lai con rực rỡ, nở rộ như đóa hoa ngày xuân

Có một câu nói như này: "Nuôi con trai lo một giai đoạn, còn nuôi con gái lo cả đời". Quả thực so với con trai, con gái mỏng manh, yếu đuối và có nhiều mối bận tâm hơn. Trong một chương trình truyền hình, bà Lý Mai Cẩn - giáo sư nổi tiếng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc từng chia sẻ: "Nhiều gia đình bồi dưỡng cho con gái rất cẩn thận theo một hình mẫu hoàn hảo.

Nhưng khi con gái không may kết hôn với một người đàn ông tồi tệ thì lại chẳng biết bảo vệ bản thân mình. Bởi từ nhỏ, cô ấy đã được giáo dục phải văn minh, lịch sự. Nhưng đâu phải ai cũng được dạy dỗ điều đó. Kết quả là cô gái đó bị bắt nạt, làm tổn thương.

Cha mẹ nếu muốn con gái an toàn trong xã hội thì phải dạy dỗ 2 điều: "Đầu tiên là cách làm quen, kết bạn với mọi người. Thứ hai là học cách bảo vệ chính mình".



Giáo sư Lý Mai Cẩn.

01. Tuân thủ nguyên tắc và nắm giữ điểm mấu chốt



Trong một bài giảng, giáo sư Lý Mai Cẩn kể lại câu chuyện sau: Một cô gái sáng sớm mới về nhà sau cả đêm uống rượu say khướt. Người bố chẳng những không mắng mà mấy ngày sau còn rủ con đi nhậu: "Cứ uống đi, uống say thì bố đưa về". Kết quả, cô gái say khướt trên quán bar. Ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, cô gái thấy một bức thư của bố để trên bàn: