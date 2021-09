Giáo sư John Naughton: 'Muốn bảo vệ Trái Đất thì đừng mua iPhone 13'

Hôm 14/9, Apple công bố dòng iPhone 13, sản phẩm chủ lực của hãng trong năm 2021. Như thường lệ, sự kiện này thu hút đông đảo người dùng quan tâm. Táo khuyết cũng khiến các fan vừa ý với việc mang đến những cải tiến đáng kể.

Chia sẻ trên The Guardian của ông John Naughton, tác giả của cuốn sách From Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know About the Internet và là giáo sư tại Đại học Mở Vương quốc Anh, cho rằng việc mua iPhone 13 như một sự lãng phí lớn, tác động xấu đến môi trường toàn cầu.

Chiêu trò kinh doanh học từ ngành ôtô

iPhone 13 ra mắt trong sự chào đón háo hức của người dùng. Sản phẩm này có notch nhỏ hơn, camera đổi mới, chipset Apple A15 Bionic mạnh mẽ, gồm 6 nhân CPU, chứa gần 15 tỷ bóng bán dẫn, màn hình mới và sắc nét. Có thể nói iPhone 13 là dòng smartphone cao cấp hàng đầu hiện nay.