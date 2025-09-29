Giáo sư Hà Vĩnh Thọ - tác giả ‘Trường học hạnh phúc’ qua đời

Theo Hiệp hội Eurasia về Hạnh phúc và An sinh, tổ chức do GS.TS Hà Vĩnh Thọ sáng lập tại Việt Nam, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 26/9 tại Thụy Sĩ. Chỉ một ngày sau là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của ông (27/9/1951).

Sự ra đi của Giáo sư là mất mát lớn đối với cộng đồng giáo dục Việt Nam, đặc biệt với những thế hệ học trò, cộng sự và những ai quan tâm đến việc xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Đại diện Quỹ Eurasia chia sẻ: “Khoảnh khắc thầy ra đi thật dịu dàng, tràn đầy bình an, tình thương và lòng biết ơn… Cuộc đời thầy là một món quà của sự tử tế, rộng lượng và tình thương, mãi là nguồn cảm hứng và sức mạnh cho tất cả chúng ta”.

Một trong những nhà quản lý đại học đưa chương trình giáo dục về hạnh phúc vào trường học tại Việt Nam - Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc, bày tỏ: GS.TS Hà Vĩnh Thọ là người đã đưa khái niệm hạnh phúc vào giáo dục ở Việt Nam. Tên thầy đã trở nên quen thuộc với các cộng đồng hạnh phúc và là sợi dây kết nối những người cùng chung mối quan tâm này.